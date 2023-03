Saftige Strafen nach Schwerpunktaktion im Linzer Stadtgebiet

Neben Kontrollen in Parks und der Überwachungen von Schutzzonen, legte die Polizei dabei besonderes Augenmerk auf die Tuningszene.

Nach der Schwerpunktaktion in der Nacht auf Samstag in Gmunden, nahm die Polizei nun Linz genauer unter die Lupe: Neben Kontrollen in Parks und der Überwachungen von Schutzzonen, legte die Polizei dabei besonderes Augenmerk auf die Tuningszene. Das Ergebnis: 50 Organmandate, 39 Verkehrsanzeigen, 124 Identitätsfeststellungen und sechs Aufenthaltsermittlungen.

86 Alkovortest wurden durchgeführt, drei Autolenker mussten danach ihren Führerschein abgeben. Die Beamten brachten außerdem drei Verstöße gegen das Suchtmittelgesetz zur Anzeige.

