Radständer in und um Linz: Quantität statt Qualität

Entlang von fünf Bahnstrecken wurden an 42 Haltestellen in einem Umkreis von bis zu 15 Kilometer von Linz die Anzahl und die Qualität der Abstellmöglichkeiten beurteilt.

Mit folgendem Ergebnis: Wenig Kritik gibt es an der Anzahl der Radständer, die sei "größtenteils befriedigend" gewesen, so der Tenor der Radlobby. Die meisten davon sind mit über 60 Abstellmöglichkeiten pro Haltestelle entlang der Westbahnstrecke zu finden.

Kritik gab es hingegen an der Qualität der Radständer. Bei weniger als der Hälfte können laut Radlobby die Fahrräder nicht am Rahmen, sondern nur am Vorderrad abgeschlossen werden.

Geplant sei, die Ergebnisse der Erhebung an den zuständigen Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP), die Verantwortlichen der ÖBB und der LILO zu übermitteln, um eine rasche Behebung an den mangelhaften Haltestellen zu erreichen, so die Radlobby.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.