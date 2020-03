Radfahrfreundlich oder nicht: Wo steht Linz?

Wissen ist Macht. Nichtwissen nervt. Wenn man nur alle zehn Jahre Datenmaterial zur Verfügung hat, wie es um den Radverkehrsanteil in Linz bestellt ist, dann tut man sich schwer damit, vorzuweisen, dass etwas weitergegangen ist oder eben nicht. Es fehlt an aktuellen Erhebungen, sagt Klaus Grininger von den Grünen Linz. Somit ist auch nicht klar, ob der Radverkehr - wie von aktiven Alltagsradlern gefühlt - in den vergangenen Jahren in Linz deutlich zugenommen hat. Das ist auch etwas, das der zuständige Vizebürgermeister Markus Hein (FP) immer wieder kritisiert. Zurecht, wie Grininger meint.

Wie könnte man das ändern? Indem sich Linz darum bemüht, in eines der europaweiten Rankings aufgenommen zu werden, in denen Städte nach ihrer Radfahrfreundlichkeit bewertet werden. „Dieser Blick von außen würde der Stadt Linz eine objektive Meinung an die Hand geben und gleichzeitig eine Antwort auf die Frage bieten, wo wir genau liegen“, sagt Grininger. Am Donnerstag wird im Gemeinderat ein entsprechender Antrag gestellt.

Wie funktioniert das? Die Stadt Linz müsste um Aufnahme in eines der Rankings ansuchen. Wird entschieden, dass Linz dabei ist, dann prüfen unabhängige Experten das Angebot der Stadt und zeigen Stärken und Schwächen. „So könnten wir ein Gespür dafür entwickeln, wo wir wirklich liegen“, argumentiert der Gemeinderat der Grünen.

Als eines der führenden Rankings gilt der „Copenhagenize Index“. Experten prüfen Städte auf ihr Angebot für den Radverkehr und werden für ihr Engagement entsprechend bewertet. 13 verschiedene Kriterien, angefangen von der Fahrrad-Infrastruktur bis hin zur Stadtplanung fließen in die Beurteilung mit ein.

„Wenn Linz künftig in fahrradfreundlichen Rankings zu finden ist – am besten weit vorne – wäre das auch ein wichtiges Zeichen, um die Vorteile des Fahrrads ins Bewusstsein zu rücken und so dem Umstieg zusätzlichen Schwung zu verleihen“, sagt Grininger.