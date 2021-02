Protestaktion am Linzer Hauptbahnhof

Der Kälte zum Trotz wollten die Teilnehmer der heutigen Kundgebung am Hauptbahnhof ein Zeichen setzen: Sie protestierten wegen der angekündigten Ausdünnung des Bahnverkehrs auf der Strecke zwischen Wien und Salzburg. Hintergrund der Reduktion is das Auslaufen der Staatshilfe für ÖBB und Westbahn, das Finanzministerium stellt sich (wie berichtet) gegen eine Verlängerung. Doch die sei nötig, um den bisherigen Fahrplan aufrecht zu erhalten, der Betrieb der Weststrecke derzeit einfach nicht rentabel, heißt es von ÖBB und Westbahn. Die Westbahn will ab Abfang kommender Woche ihre Zugangebot auf der Strecke halbieren, die ÖBB haben bereits einige ICE-Verbindungen eingestellt und wollen ab 22. Februar weiter kürzen.

Kritik am Vorgehen des Finanziministeriums kommt nicht nur von Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) und Verkehrslandesrat Günther Seinkellner (FP), sondern eben auch von den Teilnehmern der Kundgebung. Das Vorgehen sei mit Blick auf die Klimakrise inakzeptabel und auch mit Blick auf die Corona-Krise nicht nachvollziehbar. Denn Abstandhalten sei in stärker ausgelasteten Zügen kaum möglich, so der Tenor des Protests. Die Botschaft nach Wien war klar: „Es ist höchste Zeit, dass das Finanzministerium seine Blockadehaltung aufgibt, um im Sinne der Bahnreisenden, der Gesundheit und des Klimas eine Rückkehr zum Vor-Corona-Fahrplan zu ermöglichen.“