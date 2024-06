Projektgegner befürchten mehr Verkehr durch A26

So soll sich der Verkehr laut Projektgegnern in Linz entwickeln.

Konkret zweifeln die Projektgegner das Kernargument der Befürworter an, die Autobahn würde zu einer Verkehrsentlastung der Innenstadt führen. Vielmehr gebe es in der überwiegenden Anzahl der Straßen Zunahmen, oftmals im Bereich von plus 30, plus 50 Prozent oder mehr. Um das zu untermauern, haben die Aktivisten ein Online-Tool entwickelt, wo man die Verkehrsentwicklung ablesen könne.

Düstere Verkehrsprognosen

Auf volksbefragung-linz.at/die-entlastungsluege kann man einen Straßennamen eingeben und die Werte ablesen. Die Daten seien die Grundlage für die Bewilligung der Umweltverträglichkeitsprüfung 2012 gewesen. "Hier wird um teures Geld ein fossiles Großprojekt aus dem vorigen Jahrhundert errichtet, das zusätzlichen Kfz-Verkehr mitten in die Stadt schaufeln wird", so die Kritik.

