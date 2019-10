Pregarten: Stadtbahn soll auf Gleisen der Summerauerbahn in Bahnhof fahren

Immer noch ist unklar, wie es mit der Detailprüfung für die Trasse der Stadtbahn Gallneukirchen/Pregarten weitergeht. Daran hat auch ein Treffen der Bürgermeister aus den betroffenen Mühlviertler Gemeinden sowie aus Engerwitzdorf und Gallneukirchen mit den Verantwortlichen von Schiene OÖ am Montag nichts geändert.

„Es gibt leider immer noch keinen genauen Termin, wann die Detailprüfung starten soll“, sagt Wilhelm Wurm (SP), der Bürgermeister von Unterweitersdorf. Diese hätte bereits im September starten sollen, wurde jedoch auf kommendes Frühjahr verschoben.

Direkt in Bahnhof einfahren

Der Beschluss für die Detailstudie wurde bereits gefasst, das Land muss die Ausschreibung jedoch noch an ein Planungsbüro vergeben. „Das ist schon längst überfällig“, sagt Wurm. Deshalb habe er die SP-Fraktion im Landtag gebeten, bei der kommenden Sitzung eine Anfrage einzubringen: „Um zu erfahren, wie nun der Stand bei der Detailprüfung ist.“

Diskutiert wurden bei dem Gespräch auch potenzielle Änderungen der geplanten Trassenführung. „Dadurch, dass die Stadtbahn nun nicht in Schmalspur, sondern in Normalspur fahren soll, besteht die Möglichkeit, dass sie direkt in den Bahnhof Pregarten einfährt“, sagt Dietmar Stegfellner, Obmann der Gemeindekooperation Region Untere Feldaist und Bürgermeister von Wartberg ob der Aist (SP).

Denn aufgrund der geänderten Spurweite könnte nun das letzte Stück des Bahnkörpers der Summerauerbahn zur Einfahrt genutzt werden. Dann müsste die Stadtbahn nicht wie angedacht eine Kurve schlagen und von der anderen Seite an den Bahnhof angebunden werden. „Das wäre nicht nur eine sinnvolle, sondern auch eine kostensparende Variante“, sagt der Bürgermeister. Diese Option soll nun geprüft werden: „Die Rückmeldungen auf den Vorschlag waren positiv.“

Bei Projekten dieser Größenordnung seien vorab zahlreiche Detailfragen zu klären und technische Prüfungen durchzuführen, heißt es aus dem Büro von Infrastruktur-Landesrat Günther Steinkellner (FP). „Für die Realisierung ist die Nahverkehrsmilliarde ein zentrales Puzzlestück“, so Steinkellner, der auf ein rasches Handeln im Bund hofft. (jp)

