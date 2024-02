Polizei schnappte Fahrraddieb (17) in Traun

Der 17-Jährige fiel der Polizeistreife in der Bäckerfeldstraße in Traun auf, weil er mit dem Fahrrad in der Nacht ohne Licht unterwegs war. Als sie ihn kontrollieren wollten, sprang der Bursche vom Rad und lief in Richtung B1 davon.

Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und fanden den Jugendlichen, ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land, an einer Böschung am Boden liegend. Er gab sofort zu, das Fahrrad gestohlen zu haben und nach einem Streit mit seiner Mutter zu einem Freund unterwegs sei. Das Fahrrad wurde sichergestellt und der 17-Jährige angezeigt.

