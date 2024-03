Polizei löste "Roadrunner"-Treffen an der Traunerkreuzung auf

Mehrere Polizeistreifen standen am späten Samstagabend in Traun (Bezirk Linz-Land) im Einsatz: Auf den Parkplätzen der Einkaufsmärkte an der Traunerkreuzung entlang der B1 hatten sich gegen 23 Uhr zahlreiche Auto-Fans samt ihrer Boliden versammelt. Wie viele Menschen genau vor Ort waren, ließe sich nicht exakt sagen, hieß es am Sonntag seitens der Polizei. Nur so viel: Es waren so viele, dass die Parkplätze nahezu belegt waren und es inmitten der Menschenansammlung zu gefährlichen Situationen – etwa durch Driften und starkes Beschleunigen – kam.

Die Beamten sperrten die Parkplätze und kontrollierten alle abfahrenden Lenker. Dabei hagelte es mehrere Anzeigen. In sechs Fällen waren die Übertretungen so gravierend, dass die Kennzeichen abgenommen werden mussten. Ein Beteiligter wurde zudem festgenommen, weil ein offener Vorführbefehl gegen ihn vorlag. Gegen 23:40 Uhr hatte sich die Lage wieder beruhigt und die Maßnahmen konnten aufgehoben werden, teilte die Polizei am Sonntagnachmittag mit.

