Polizei fasste Fahrraddieb am Linzer Hauptbahnhof

Erheblichen Sachschaden hat ein 33-Jähriger im Stadtgebiet von Linz angerichtet: Mindestens acht mal soll der Serbe, der hier keinen festen Wohnsitz hat, Schlösser aufgebrochen und Fahrräder entwendet haben. Er wird sich wegen Einbruchdiebstahls und wegen des versuchten Einbruchdiebstahls vor Gericht verantworten müssen, teilte die Polizei am Samstagnachmittag mit. Durch umfangreiche Ermittlungen konnte der Mann ausgeforscht und am Freitag am Linzer Hauptbahnhof festgenommen werden. Er wurde mittlerweile in die Justizanstalt Linz überstellte, so die Polizei.

