Pläne für Leondinger Stadtplatz liegen auf Eis

Grüner, offener und familienfreundlicher soll der neue Leondinger Stadtplatz werden: Mit der Neugestaltung wird es vorerst nun aber nichts. In der gestrigen Gemeinderatssitzung fiel der Entschluss das Projekt zu verschieben. Die Bauarbeiten hätten bereits am 1. April starten und bis Ende August dauern sollen. Nur mit diesem Fertigstellungstermin wäre es möglich gewesen, die EU-Förderung für einen Mobilitätsknotenpunkt am Stadtplatz in Anspruch nehmen zu können. Doch wegen der Corona-Krise sei dieser Zeitplan nicht zu halten, zudem wäre es aufgrund der unsicheren Finanzlage der Gemeinden verantwortungslos jetzt so ein Großprojekt zu starten, heißt es von Seiten der Stadtgemeinde in einer Aussendung.

„Auch wenn noch nicht genau feststeht, wie schwer die aktuelle Situation Leonding treffen wird, wissen wir schon jetzt, dass wir mit finanziellen Einbußen rechnen müssen“, sagt Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP) und verweist auf die wegbrechende Kommunalsteuer und steigende Zahlungsleistungen an das Land OÖ. Deshalb sei es notwendig die Handbremse zu ziehen: „Bei der Budgeterstellung für 2021 werden wir prüfen, ob wir die Neugestaltung des Stadtplatzes nächstes Jahr angehen können.“ Denn darin, dass das Projekt jedenfalls umgesetzt werden soll, sei man sich über die Parteigrenzen hinweg einig, so Naderer-Jelinek weiter.

Am neuen Stadtplatz sollen großzügige Grünflächen ebenso wie ein Brunnen angelegt werden. Neben der Verbesserung der Radinfrastruktur ist, wie berichtet, auch die Errichtung eines Mobilitätsknotenpunktes geplant. Dort sollen die Leondinger etwa E-Autos entleihen können.

Schrittweises Hochfahren ab 7. Mai

Während beim Stadtplatz zumindest vorerst alles beim Alten bleibt, wird im Rathaus ab Donnerstag, 7. Mai, der Betrieb wieder hochgefahren und für den Kundenverkehr geöffnet. Im gesamten Rathaus gilt Maskenpflicht.

Das Bürgerservice ist Montag, Mittwoch, Freitag von 7.30 bis 12 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von 7.30 bis 18 Uhr besetzt. Eine Beratung im Bürgerservice ist ohne Termin möglich, der Zugang wird über den Haupteingang geregelt. In den Fachabteilungen ist eine vorherige Terminvereinbarung jedoch notwendig.

Ab sofort finden auch wieder Trauungen im Rathaus statt, Informationen dazu gibt es beim Standesamt.

Die Kinderbetreuung wird ab 18. Mai, unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygienebestimmungen, wieder auf Normalbetrieb umgestellt. Wie schon zuvor, wird die Stadt auch für Mai nur den halben Betreuungs- und Bastelbeitrag vorschreiben, so die Ankündigung. Geplant ist ebenfalls ab 18. Mai die Bibliothek zu öffnen, sofern es die Bundesregelungen erlauben - auch hier gilt Maskenpflicht. Zudem soll die Freibadsaison starten, sobald es erlaubt ist, die Vorbereitungsarbeiten laufen bereits.

Während Veranstaltungen wie das Oldtimer-Treffen oder Spargel & Genuss bereits abgesagt werden mussten, ist noch unklar, wie es mit dem Stadtfest im Herbst und die Konzertreihe am Stadtplatz weitergeht. Hier soll eine Entscheidung voraussichtlich im Mai fallen, wenn der Bund seine Vorgaben für die Veranstaltungen neu definiert.