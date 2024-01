Nachfolger für H&M-Standort auf Landstraße offenbar schon gefunden

Die Meldung ist erst knapp eine Woche alt: Der H&M-Standort bei der Mozartkreuzung an der Landstraße 44 wird mit 11. März schließen. Doch ein langer Leerstand ist nicht zu befürchten, wie Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) heute am Rande einer Pressekonferenz verraten hat.

Mehr zum Thema: H&M an der Linzer Mozartkreuzung sperrt zu

Der Grund: Offenbar möchte der Rewe-Konzern, der im hinteren Teil des Gebäudes eine Billa-Filiale betreibt, seine Verkaufsfläche auf die Räumlichkeiten der bestehenden H&M ausdehnen. Das zumindest geht aus einem Antrag auf Flächenwidmung des Hauseigentümers, der Galileo Privatstiftung, hervor, der im Dezember im Gemeinderat beschlossen wurde. Laut der alten Widmung durften von den 2900 m2 Verkaufsfläche nur 400 für Lebens- und Genussmittel genutzt werden. Diese Beschränkung wurde aufgehoben. Wie viel der frei werdenden Fläche tatsächlich von Billa genutzt werden, ist aber noch unklar.

Erste Filiale in Linz

Der H&M gegenüber dem Martin-Luther-Platz war im September 1998 als erste Filiale des Modekonzerns in der Linzer Innenstadt eröffnet worden. Übrig bleibt vorerst das 3000 Quadratmeter große Flaggschiff am Taubenmarkt und die Filiale in der Plus City.

Das könnte Sie auch interessieren: Was die Linzer Landstraße von Einkaufszentren lernen könnte

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl