H&M an der Linzer Mozartkreuzung sperrt zu

Zwei Standorte an der Linzer Landstraße waren dann wohl doch einer zu viel: Das schwedische Textilhandels­unternehmen H&M schließt nach 26 Jahren seine Filiale in der Landstraße 44 an der Mozartkreuzung. Das berichtete das Volksblatt am Mittwoch.

Das Geschäft gegenüber dem Martin Luther-Platz war im September 1998 als erste H&M-Filiale in der Linzer Innenstadt eröffnet worden. Am 11. März schließt der Standort seine Pforten, wie auf per Aushang im Schaufenster bekannt gemacht wurde. "Wir gehen neue Wege, kommt mit", ist dort zu lesen. Übrig bleibt vorerst das 3000 Quadratmeter große Flaggschiff am Taubenmarkt und die Filiale in der Plus City.

