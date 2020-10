Nach 40 Jahren steht eine Familie wieder komplett auf der Bühne

Am Samstag kommt es im Linzer Brucknerhaus zu einer besonderen Familien-Zusammenkunft. 40 Jahre nach der Geburtsstunde der Mühlviertler Medley Folk Band stehen die fünf Höfler-Geschwister wieder einmal gemeinsam auf der Bühne. Sechs Lieder lang wird sich das für Robert Höfler anfühlen wie eine Zeitreise in die eigene Geschichte.

Der mittlerweile 65-Jährige ist die einzige Konstante in der Band geblieben, die seit 1980 der irisch-schottischen Folkmusik treu geblieben ist. Seinerzeit mit seinen Schwestern Bernadette und Ingrid sowie seinen Brüdern Gerald und Franz sowie dem 2014 verstorbenen John Leach gegründet, schließt sich mit dem Jubiläumskonzert ein familiärer Kreis.

"Ich habe schauen müssen, dass ich nicht rührselig werde", sagt Höfler zu den Proben mit seinen Geschwistern. "Es war lässig und lustig." Für Gerald Höfler, der 2002 ausstieg, fühlte es sich an wie ein spezielles Klassentreffen. Im Elternhaus der Höflers in St. Martin im Mühlkreis war Musik allgegenwärtig. Der Vater Kirchenchorleiter und Kapellmeister, die Mama Solosängerin im Kirchenchor – "außer am Klo und im Bad haben wir immer gesungen", erinnert sich Robert Höfler. Und daran, dass ihn das furchtbar angegangen ist. "Wenn wir spazieren gegangen sind, hat es geheißen: ,Jetzt singen wir etwas.’" So wurden aber von Kindheit an Musikalität und Stimmen geschult.

Mit Cat Stevens, Joan Baez, Simon & Garfunkel und Crosby, Stills & Nash aufgewachsen, war der Weg zur irischen und schottischen Musik für den mittlerweile pensionierten Hauptschullehrer Höfler ein vergleichsweise naheliegender.

Mit "A Drop of Galway" hat die Medley Folk Band eine neue Live-CD zum Jubiläum aufgenommen. Beim Konzert im Brucknerhaus am 24. Oktober – Restkarten gibt es noch an der LIVA-Kasse – wird es viele Erinnerungen geben. Und wie einst werden die Höflers als Familienmusik auftreten – mit fünf Geschwistern und jungem Nachwuchs. Denn Georg, Roberts Sohn, schwört auch auf den Medley-Folk.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at