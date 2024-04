Mehr als 213.000 Hauptwohnsitze in Linz

Allerdings sind im selben Zeitraum auch 557 Menschen in Linz verstorben. Das ist eine signifikante Zunahme, 2022 waren es 516 und 2023 507 Sterbefälle. Dass die Bevölkerung in Linz trotz der negativen Geburtenbilanz weiter wächst, liegt am verstärkten Zuzug. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Gesamtzahl der Zuzüge nach Linz laut aktuellem Melderegister mit 4.323 im ersten Quartal nicht merklich verändert (- 51 Hauptwohnsitze). Die Zahl der Wegzüge ist mit exakt 3.805 deutlich niedriger als im Vorjahr. Die positive Wanderungsbilanz beträgt somit 518 Personen. Mit Stichtag 1. April waren in Linz exakt 213.010 Hauptwohnsitze registriert, 1733 mehr als im Vorjahr.

Gute Wirtschaftslage bringt Wachstum

Bürgermeister Klaus Luger (SP) führt den Zuzug auf die gute Wirtschaftslage zurück. „Die Linzer Bevölkerungsentwicklung zeigt klar, dass Linz kontinuierlich wächst und aktuell weniger Wegzüge verzeichnet. Der stetige Ausbau von Arbeitsplätzen und die grundsätzliche Stadtentwicklung erhöhen zudem die Lebensqualität. Linz besitzt definitiv einen starken Wohlfühl-Charakter“, sagt Luger.

