Luther-Platz-Projekt: Kirche zweifelt an Stadt

Der Martin-Luther-Platz in der Innenstadt hat Potenzial als Ort der Begegnung und des Verweilens. Dessen ist sich, wie berichtet, die Evangelische Pfarrgemeinde Linz Innere Stadt bewusst und wälzt schon länger Pläne für eine Weiterentwicklung des Platzes vor der Martin-Luther-Kirche, der zu 60 Prozent in ihrem Besitz ist. Da eine Neugestaltung keine Insellösung bleiben soll, muss aber auch die Stadt Linz hier mitziehen. So war es stets vereinbart.

In den vergangenen Monaten wuchsen jedoch Zweifel in den Reihen der Pfarrgemeinde, ob die Stadt, der 40 Prozent des Grundes dort gehört, überhaupt noch Interesse an einem gemeinsamen Projekt hat. Bestärkt wurde dieses Gefühl, als im Mai-Gemeinderat nicht, wie angekündigt, über den städtischen Beitrag zur Entwicklung des Platzes abgestimmt wurde.

Brief an Stadtspitze

In einem Brief an die Verantwortlichen der Stadt, der den OÖN vorliegt, fordert die Pfarrgemeinde "dringend einen konkreten Zeitplan sowie eine politische Zusicherung" für die zeitnahe Durchführung eines Wettbewerbes und in weiterer Folge die Umsetzung des Projektes. Auf Seiten der Kirche gibt es dafür schon eine Zusage in den Gremien, ein Budget in der Höhe von 250.000 Euro zuzüglich zu den ebenfalls budgetierten Wettbewerbskosten beizusteuern. Würde die Stadt nicht mitziehen, könnte das Projekt von der Kirche auf Eis gelegt werden. Intern würde dies schon diskutiert, weil "vielen bereits der Glaube an eine Realisierung" fehlen würde.

Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) erklärt auf OÖN-Anfrage, dass das Projekt im Laufen sei und im nächsten Gemeinderat der entsprechende Beschluss fallen solle. "Der Martin-Luther-Platz ist für uns sehr wichtig, vor allem auch im Hinblick auf das Innenstadtkonzept", sagte Prammer.

