Lob für Neubau an der Rudolfstraße - Apotheke übersiedelt

Am zweiten Sitzungstag des Linzer Gestaltungsbeirates gab es für zwei Bauvorhaben grünes Licht. Lob bekam der Entwurf des Büros Archgroup Landskron für einen Neubau an der Ecke Rudolfstraße und Mühlkreisbahnhof. Der Beirat attestiert dem Projekt eine sensible Eingliederung in die gründerzeitliche Gebäudestruktur. Wie berichtet, soll dort ein sechsgeschoßiges Wohn- und Geschäftsgebäude mit zurückgesetztem Dachgeschoß errichtet werden. In Erdgeschoß und erstem Obergeschoß soll die Apotheke am Bernaschekplatz einziehen. Darüber sind Ein- bis Dreizimmerwohnungen geplant.

Öffnung der Erdgeschoßzone

Die Entscheidung für einen Abriss des alten Hauses (Baujahr 1899) fiel, weil die Erdgeschoßzone im Bestand nicht nutzbar gewesen wäre und eine Öffnung im öffentlichen Interesse ist. Für den Entwurf gab es bereits in der letzten Sitzung Lob vom Gestaltungsbeirat, weil aber Dinge wie das Mobilitätskonzept oder die fehlende Kinderspielfläche noch zu klären waren, mussten die Projektwerber noch einmal vorstellig werden. „Mit der Öffnung der Erdgeschoßzone entsteht ein attraktiver Raum für die Linzer, der auch eine Apotheke beherbergen soll. In den Obergeschoßen wird neuer, zentrumsnaher Wohnraum errichtet, der alle Vorteile für das Leben in der Stadt bietet”, kommentiert Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) die Entscheidung des Beirats, das Projekt freizugeben.

Lesen Sie auch: Kein grünes Licht für Wohnprojekt in der Schillerstraße

Bauprojekt in Freistädter Straße

Grünes Licht gab es auch für den überarbeiteten Entwurf für die Wohnbebauung in der Freistädter Straße 438 und 440 im Stadtteil Katzbach. Nach konstruktiven Vorschlägen des Gestaltungsbeirats in einer vorherigen Sitzung wurden wesentliche Änderungen von den Planern vorgenommen. Die Gebäudestruktur wurde verschoben, um mehr Platz für das begrenzende Grün zur Straße zu schaffen, und aus einem Bauteil wurden drei gemacht. Das Bepflanzungskonzept sieht vier große Laubbäume zur Freistädter Straße hin vor und weitere großkronige Bäume im Innenhof als Schattenspender. Zudem sind zusätzlich kleine Bäume und Sträucher geplant. Die Tiefgarage wurde im Vergleich zum ersten Entwurf reduziert, sodass ein Stellplatz pro Wohnung vorgesehen ist. Insgesamt entstehen 36 Zwei- bis Vierraum-Wohnungen.

Mehr zum Thema: Grünes Licht für Pläne der Barmherzigen Schwestern

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper