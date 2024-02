Kein grünes Licht für Wohnprojekt in der Schillerstraße

Die Gründerzeithäuser in der Schillerstraße 29 und 31

Kein grünes Licht gab es gestern im Gestaltungsbeirat der Stadt Linz für ein Wohnprojekt im Neustadtviertel an der Ecke Schillerstraße und Schubertstraße. Die OÖ Wohnbau will dort drei Häuser abreißen und einen Neubau mit 42 freifinanzierten Eigentumswohnungen errichten. Zwei der Häuser, Schillerstraße 29 und 31, stammen aus der Gründerzeit, ein Abbruchverfahren läuft gerade. Für das Eckhaus, in dem bis 2013 die Polizei untergebracht war, liegt bereits ein Abbruchbescheid vor.