Straßenverlegung für Badeplatz am Attersee: "Keine Verlierer"

Das Land Oberösterreich hält sich noch bedeckt. Die Pläne seien noch nicht konkret genug, um darüber zu sprechen. Dafür hat Günther Helm etwas zu sagen. Der ehemalige Geschäftsführer der Handelsketten Hofer und Müller- aktuell in Dubai tätig- hat sich im Februar 2022 gemeinsam mit seiner Frau die ehemalige Pension Sonnhof in Unterach am Attersee gekauft. Er will ein Generationenhaus, kein Spekulationsobjekt daraus machen, sagt er. Und vielleicht auch eine Frühstückspension