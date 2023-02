Linzer Theater Club: 63 Jahre Spielfreude

An die 20 Stufen führen nach unten zu den Brettern, die die Welt bedeuten. Dies zumindest für den Linzer Theater Club. Denn im Keller der Mozartstraße 17 wird beim Theater Scenario bis Ende März auf der Bühne das Hobby zur Wirklichkeit.

Es sind Laienschauspieler, die bereits unzählige Stücke zum Leben erweckt haben, und zwar seit unglaublichen 63 Jahren. Denn heuer ging der 1960 gegründete gemeinnützige Verein in seine 63. Spielsaison.

"Wir haben schon viel erlebt und oft gegen den Wind gespielt", sagt Vereinsmotor Erhard Ferchenbauer, der selbst beim Ausbau der Bühne Hand angelegte, obwohl sie dort nur eingemietet ist. "Ja, das liebe Geld", sagt Ferchenbauer und seufzt. Denn finanziell ist es oft eng und es muss alles "erspielt" werden.

25 Euro kostet die Eintrittskarte. Lust, Liebe und Leidenschaft und manchmal auch Mord gibt es als Draufgabe. Derzeit spielt das Ensemble "12 Uhr mittags", einen Komödienkrimi mit den Zutaten Liebe und Medizin. Es gibt nicht nur eine (unsichtbare) Leiche, sondern sogar zwei, und das in einem Seniorenheim.

Der Kommissar heißt im wirklichen Leben Peter Froschauer und ist IT-Manager. Die Residenzdirektorin Frau von Greifenstein ist Isolde Weberberger, die abseits der Bühne Marketingchefin der Hotelvermarktungsplattform Connex ist. Helga Zettl verkörpert die schlaue Pflegerin Ludmilla. Und auch viele weitere Darsteller spielen ehrenamtlich. Bis auf der Bühne ermittelt werden konnte, seien 36 Proben zu bewältigen gewesen, so Ferchenbauer.

Die Premiere am vergangenen Samstag war etwas ganz Besonderes, denn sie war auch eine Uraufführung. Dazu reiste extra die Autorin Sabine Layh aus Stuttgart an. "Wie haben wir’s hingekriegt?", so die bange Frage nachher. "Ganz famos", so Sabine Layh.

Jeden Freitag und Samstag um 20 Uhr spielt der Linzer Theater Club noch bis inklusive 31. März im „Scenario“ im Kellergeschoß in der Mozartstraße 17 in Linz die Krimikomödie „12 Uhr mittags“. Karten zu 25 Euro gibt‘s unter Tel. 0732/781090, per Mail an office@ltc.co.at und an der Abendkasse ab 19 Uhr (Tel. 0670/6020303). Pause mit Buffetbetrieb!

