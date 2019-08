Linzer sind Nachzügler bei E-Mobilität Heuer nur 118 E-Autos neu zugelassen

Linz soll Innovationshauptstadt Österreichs werden. Das ist ein Ziel von Bürgermeister Klaus Luger. Doch bei der Elektromobilität ist Linz ein Nachzügler. Obwohl Einkommen und Kaufkraft in der Stadt relativ hoch sind, kauften Linzer heuer nur wenige Elektroautos. Von Jänner bis Juli waren in ganz Oberösterreich 2,9 Prozent der neu zugelassenen Personenkraftwagen E-Autos. In Linz beträgt diese Quote für das heurige erste Halbjahr 2,4 Prozent. 118 der von Jänner bis Juni in Linz neu zugelassenen Pkw waren Elektrofahrzeuge.

Mit der Quote von 2,4 Prozent liegt die Stadt Linz an der 16. Stelle unter den insgesamt 18 Bezirken in Oberösterreich. Spitzenreiter bei der E-Mobilität im Bundesland ist heuer Steyr-Land. Hier waren fünf Prozent der neu zugelassenen Pkw E-Autos. Der Bezirk Kirchdorf an der Krems folgt mit 4,1 Prozent. Auf dem dritten Platz landeten ex aequo die Bezirke Grieskirchen mit einer Zulassungsquote von 3,8 Prozent. Das hat der Verkehrsclub Österreich (VCÖ) berechnet.

Stadt fördert mit Barzuschuss

In Linz erstaunt, dass trotz finanzieller Förderungen durch Stadt, Land und Bund das tatsächliche Interesse an der Elektromobilität relativ gering ist. Die Stadt unterstützt in Zusammenarbeit mit der Linz AG Kauf und Leasing von E-Autos, E-Motorrädern und E-Mopeds. Für Firmen und Organisationen im öffentlichen Interesse (z. B. Hauskrankenpflege) gibt es von der Stadt einen Barzuschuss von 1000 Euro pro E-Auto, 500 Euro pro E-Motorrad und 300 Euro pro E-Moped.

Auch für die Errichtung von E-Ladestationen erhalten Firmen und Organisationen städtische Subventionen. Mit Barzuschüssen fördert das Umweltressort der Stadt auch den Kauf von Lastenfahrrädern, egal ob diese mit Muskelkraft oder Elektromotor angetrieben werden.

Eine besondere Förderaktion für Elektroautos hat der Linzer Gemeinderat Anfang Juli abgeschafft. SPÖ und FPÖ beschlossen, das vor zwei Jahren eingeführte Gratisparken von E-Autos in Kurzparkzonen zu beenden. Ab 1. September müssen dann auch wieder die Lenker von Elektrofahrzeugen in Kurzparkzonen zahlen.

Artikel von Erhard Gstöttner Lokalredakteur Linz e.gstoettner@nachrichten.at