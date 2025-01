Linzer Silvesterlauf wurde gestürmt

Auch wenn sich am letzten Tag des Jahres der Nebel in Linz hartnäckig hielt, tat dies dem von TriRun Linz veranstalteten 22. Silvesterlauf mit Start und Ziel auf dem Hauptplatz keinen Abbruch. Im Gegenteil: 1100 Läuferinnen und Läufer waren am Start. So viele wie noch nie in der Geschichte des Traditionslaufes zum Jahresabschluss.

"Es war eine richtige Läuferparty mit mächtig Stimmung", resümiert Organisationsleiter Peter Weinzierl mehr als zufrieden.

Mühlviertler Sieg

Sportlich war Florian Böhm (Union Rohrbach) in 18:40 Minuten für die sechs Kilometer lange Strecke durch die Innenstadt, die zwei Mal durchlaufen werden musste, der Schnellste. Nach einem vierten und einem zweiten Platz in den Vorjahren holte sich der Mühlviertler heuer den Sieg vor dem Ukrainer Danyil Odynets (SV Gallneukirchen) und Christian Slawiczek.

Bei den Damen war Tina Fischl vom WSV Otterskirchen eine Klasse für sich. Sie gewann den Hauptplatz in 20:58 Minuten vor Iris Hermann (TriRun Linz) und Gudrun Steiner.

