Linz Tourismus sah EM-Achtelfinale voraus

Am Ende des aktuellen Linz-Spots feiern Türke und Österreicher gemeinsam.

Wie berichtet, kümmern sich die Touristiker in der Landeshauptstadt aktuell um die Freundlichkeit. Wer seinen Gästen freundlich kommt, kann davon ausgehen, dass sie wieder kommen. Oder aber zumindest davon erzählen, wie freundlich Linz ist. Das ist der Kern der neuen Werbebotschaft des Linz Tourismus.

Ein Teil der Kampagne sind natürlich auch wieder kurze Werbevideos. Forafilm zeichnet dafür verantwortlich. Das Team um Sinisa Vidovic ist bekannt für seinen Hang zur Ironie und Satire, hat mit dem legendären Linz-Video die Stadt weit über die Grenzen hinaus bekannt gemacht.

Verbinden statt trennen

Die sportlichen "Eurofighter" in rot-weiß-rot sind derzeit in aller Munde. Am Dienstag spielt die österreichische Nationalmannschaft gegen die Türkei um den Einzug ins Viertelfinale der Fußball-Europameisterschaft. Forafilm und Linz Tourismus haben das schon vor knapp drei Wochen gewusst.

Im neuen Spot zur Kampagne "Der AnTon macht die Musik" begegnen wir dem jubelnden Österreich-Fan, der beim Anblick des Türkei-Anhänger zuerst in Rage (das negative "Miteinander") gerät und dann in trauter Zweisamkeit (das freundliche "Miteinander") schwelgt. Im ersten Teil gibt es musikalisch Hardrock, im zweiten Teil eine Komposition von Anton Bruckner. Weil der Ton eben die Musik macht und das im Bruckner mit einem besonderen, dem "AnTon" unters Volk gebracht wird.

Die Botschaft ist klar: Sport verbindet und das Miteinander bringt uns alle weiter als das Gegeneinander. Man kann auch gemeinsam jubeln.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber