 Linz schlüpft in sein glitzerndes Weihnachtskostüm

UNTERM PÖSTLINGBERG // Linz ist in Weihnachtsstimmung. Nicht nur der Christbaum hat Gestalt angenommen – der luftig bewachsenen Tanne wurden Zweige angefügt und eine Lichterkette umgehängt. Auch die Weihnachtsbeleuchtung auf Nibelungenbrücke, Hauptplatz und Landstraße hängt. Außerdem wurden in den vergangenen zwei Tagen auf dem Linzer Hauptplatz die Stände für den Weihnachtsmarkt aufgestellt. Sie waren Anfang der Woche aus dem Sommerquartier im niederösterreichischen Wolfspark angeliefert worden. "Es dauert zweieinhalb Tage, bis alles steht", sagt einer der zahlreichen Arbeiter, die mit Hubstaplern die Hütten aufstellen und auf den Dächern die Beleuchtung montieren. "Dann ziehen die Beschicker ein und richten ihre Hütten her."

Eigentum der Beschicker

Die Hütten sind Eigentum der Beschicker, werden allerdings gemeinsam verwahrt. Wenn ein Beschicker seine Hütte aufgibt, wird sie verkauft, und ein neuer Beschicker kann kommen. "Er kann auch eine neue Hütte machen, allerdings muss sie so aussehen wie die alte", sagt Franz Mader vom Büro der zuständigen Stadträtin Doris Lang-Mayerhofer (VP).

Auch der zweite städtische Weihnachtsmarkt am Volksgarten ist in Vorbereitung. Hier wird in der Regel begonnen, weil die Grünflächen abgedeckt werden müssen.

"Die Märkte am Dom- und Pfarrplatz sind private Weihnachtsmärkte", sagt Mader, "Sie öffnen aber heuer alle am selben Tag – nämlich am 23. November." Beim Weihnachtsmarkt am Domplatz sind die OÖN heuer wieder Partner.

Schon früher macht der "Winterzauber" im Klosterhof auf, und zwar am 15. November. "Der hat sogar bis 5. Jänner geöffnet." Eine Verbindung zwischen den Märkten stellt auch heuer wieder der Bummelzug her.

Wirtschaft soll sich beteiligen

Kuriosum am Rande: Über die Weihnachtsbeleuchtung muss jedes Jahr im Gemeinderat neu abgestimmt werden. Die Kosten dafür belaufen sich heuer auf 379.447,65 Euro – inklusive Montage, Demontage und Einlagerung. Die Abstimmung fiel auch heuer wieder mehrheitlich für die Illuminierung aus. Allerdings gab es Gegenstimmen und Enthaltungen. Dagegen waren KPÖ und LinzPlus, sie sind der Ansicht, dass sich die Wirtschaft an den Kosten beteiligen solle.

