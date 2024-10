Lenkerin (19) kam in Enns von Straße ab, Polizei leistete Erste Hilfe

In der Ennser Ortschaft Kristein wurde eine Polizeistreife Freitagnacht gegen 21 Uhr auf einen am Straßenrand stehenden Pkw aufmerksam, der nur knapp nicht über die steile Böschung gestürzt war. Zuvor hatte der Wagen offenbar zwei Leitpflöcke überfahren. Als die Polizisten ausstiegen, um die Lage näher zu erkunden, merkten sie, dass der Motor des Wagens am Stand lief. Im Auto entdeckten sie dann die Lenkerin, die seitlich über dem Beifahrersitz lag und krampfte.

Da die Lenkerin nicht auf das Ansprechen reagierte, zögerte die Polizeistreife nicht lange und schlug eine hintere Seitenscheibe ein, um zur Frau, einer 19-Jährigen aus dem Bezirk Linz-Land, zu gelangen.

Sie leisteten Erste Hilfe und verständigten die Rettung. Die 19-Jährige wurde nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus Steyr gebracht.

