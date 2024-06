Küchenbrand in Hart: Bewohnerin bei Löschversuch verletzt

Kurz vor 22:30 Uhr wurden die Feuerwehren Hart, Leonding und Rufling alarmiert: In einer Küche in einem Wohnhaus in Hart war aus noch unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen. Die Bewohnerin versuchte noch selbst, die Flammen zu löschen. Dazu benutzte sie Decken und einen Feuerlöscher.

Die Frau zog sich bei ihrem Löschversuch Verbrennungen an der Hand zu. Sie wurde zur Behandlung von der Rettung in ein Spital gebracht. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ein Ausbreiten auf weitere Räume der Wohnung verhindern. Die Brandursache wird zur Zeit noch ermittelt.

