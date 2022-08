Klangfeuerwerk "Donau in Flammen" mit einem Uferfest in Ottensheim

Eine besondere Schifffahrt auf der Donau bietet heute Abend die Reederei "Wurm + Noé". Um 19 Uhr legen insgesamt drei Schiffe – darunter das Galaschiff der Reederei, die "Regina Danubia" – in der Landeshauptstadt Linz zur Fahrt ins Donautal ab.

In Ottensheim findet dann um zirka 21.45 Uhr – erstmals nach einer zweijährigen Zwangspause in der Corona-Pandemie – das große Musikfeuerwerk "Donau in Flammen" gemeinsam mit der WGD Oberösterreich und dem Medienpartner OÖNachrichten statt.

Das Klangfeuerwerk kann aber nicht nur an Bord der Schiffe genossen werden, Besucher können das Spektakel auch vom Ufer aus verfolgen. Dort startet bereits ab 17 Uhr das Uferfest der Gemeinde Ottensheim mit einem Kinderprogramm in "Drei-Ferdl-Park" und der Gastromeile entlang der Donaulände und Siglallee. Entlang des Ufers bieten die Ottensheimer Wirte und Vereine der Gemeinde den Gästen kulinarische Schmankerl und Getränke an.

Um 19.30 Uhr erwartet die Besucher Livemusik von "Austromix". Als Höhepunkt des Abends werden um zirka 21.45 Uhr bengalische Feuer und Feuerwerke synchron zur Musik gezündet, die die Donau in buntem Lichterglanz erstrahlen lassen.

Musikunterhaltung wird den Gästen an Bord der drei "Wurm+Noé"-Schiffe übrigens während der gesamten Fahrt, die bis zirka 23 Uhr dauern wird, geboten.

Restkarten für die Schifffahrt

Der Fahrpreis von 61 bzw. 75 Euro ("Regina Danubia") beinhaltet ein Zwei-Gänge-Menü (auf der "Regina Danubia" ist es ein Drei-Gänge-Menü). Vergünstigte Preise gibt es für Kinder von 6 bis 13 Jahren (15 Euro Abzug auf den Fahrpreis inklusive Menü).

Für die Schifffahrt gibt es noch wenige Restkarten.

Nähere Informationen und Buchung der Schifffahrt unter www.donauschifffahrt.de bzw. www.donauinflammen.com sowie unter der Telefonnummer 0732 / 78 36 07