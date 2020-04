Kindergartenleiterin in Linz-Urfahr mit Corona infiziert

Die Kindergartenleiterin war zuletzt am 25. März im Dienst. „Direkten Kontakt zu den Kindern hatte sie zum Glück keinen“, sagt Luger. Auch der Kontakt mit den Pädagoginnen habe nur in eingeschränktem Maß stattgefunden, weshalb diese nicht nur Risikogruppe eins, sprich der hochgefährdeten Gruppe zählen.

Der Kindergartenbetrieb hätte aufgrund der gesetzlichen Regelungen weitergeführt werden können. „Mir ist dieses Risiko aber zu hoch“, begründet Luger, warum er die Schließung in seiner Funktion als Bezirkshauptmann angeordnet hat.

Bis Mittag ist der Kindergarten in der Commendastraße allerdings noch geöffnet, die Kinder und Pädagoginnen halten sich derzeit dort noch auf. Die Eltern der Kinder werden nun über das weitere Vorgehen informiert. Bevor die Kinder und Pädagoginnen nach Hause geschickt werden, sollen die Testungen von den Mitarbeitern des Roten Kreuz in den Kindergartenräumlichkeiten durchgeführt werden. Darauf müssen die zehn Kinder und sechs Pädagoginnen nun warten. Es wurde zudem bereits die Empfehlung ausgesprochen, dass die betroffenen Personen „bis zum Vorliegen der Testergebnisse zuhause bleiben sollen“, so Luger.

Für jene Kinder, die negativ getestet werden, wurde bereits ein Ersatzquartier in der Johann-Wilhelm-Klein-Straße gefunden. „Es ist nach wie vor das oberste Gebot die Kinderbetreuung für Kinder von Personen, die in systemrelevanten Berufen arbeiten, zu sichern“, sagt der Bürgermeister. Die Pädagoginnen sollen auch bei einem negativen Testergebnis in den kommenden 14 Tagen nicht arbeiten: „Wir werden da auf Nummer sicher gehen, wir haben genug Reservepersonal, das einspringen kann.“