In 20 Jahren wird Linz 240.000 Einwohner haben

Oberösterreich wird bis zum Jahr 2040 einwohnermäßig noch weiter wachsen: Vor allem in der Landeshauptstadt wird sich das bemerkbar machen. Dort wird laut einer aktuellen Prognose der Statistik-Abteilung des Landes Oberösterreich ein Bevölkerungszuwachs von 15,7 Prozent erwartet. Derzeit leben rund 207.000 Personen in Linz, im Jahr 2040 werden bis zu 240.000 Einwohner erwartet. Auch die Umlandgemeinden werden noch kräftig zulegen. Für diese Gebiete wird ein Bevölkerungswachstum von mehr als zehn Prozent vorhergesagt, während der durchschnittliche Zuwachs in Oberösterreich bei 7,3 Prozent liegt.

„Die Prognosen sind ähnlich zu den Erhebungen unserer Stadtforschung“, sagt der Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SP). Es werde laufend in die Infrastruktur investiert und der nötige Wohnraum geschaffen. „Durch diese Trends müssen wir uns auch mit sanfteren Mobilitätsformen auseinandersetzen. Der Bevölkerungszuwachs kann nicht Hand in Hand gehen mit einer großen Pkw-Zunahme in der Stadt“, so Luger. Deshalb müssten der öffentliche Verkehr und Angebote wie Car-Sharing-Modelle weiter ausgebaut werden.

Digitalisierung und Betreuung

Auch in Leonding ist die Bevölkerungszunahme ein zentrales Thema. „Wir haben bei unseren Bildungseinrichtungen und im Wohnbau in den letzten Jahren stark nachziehen müssen“, sagt die Leondinger Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP). Der Zuzug habe aber etwas nachgelassen: „Auch weil wir sehr restriktiv mit Bauland umgehen.“ Dieses Gegensteuern sei wichtig, damit die nötige Infrastruktur geschaffen werden könne. „Ich bin eine starke Verfechterin von gemäßigtem Wachstum“, sagt Naderer-Jelinek.

Neben dem Wachstum stellt die Überalterung die Städte und Gemeinden vor Herausforderungen. Denn auch die Zahl der „Generation 85 plus“ wird bis 2040 zunehmen. Die prognostizierte Zuwachsrate liegt in Linz bei 42 Prozent, im Bezirk Urfahr-Umgebung sogar bei 158 Prozent.

„Die demografischen Veränderungen sind jetzt schon bemerkbar. In den nächsten acht Jahren wird sich die Zahl der über 90-Jährigen in Linz auf 3800 Personen verdoppeln“, sagt der Linzer Bürgermeister. Es sei absehbar, dass bis 2028 ein bis zwei zusätzliche Pflegeheime benötigt werden. „Wir werden uns künftig auch stärker damit beschäftigen, welche neuen Möglichkeiten sich durch die Digitalisierung in der Betreuung von älteren Menschen ergeben“, sagt Luger.

Auch in Gallneukirchen (Urfahr-Umgebung) wird die veränderte Bevölkerungsstruktur bereits berücksichtigt. „Etwa im Wohnbau und bei der Infrastruktur, da spielt Barrierefreiheit eine wichtige Rolle“, so die Gallneukirchner Bürgermeisterin Gisela Gabauer (VP). Was Betreuungseinrichtungen angehe, sei man gerüstet: „Gerade für die Älteren ist es auch wichtig, dass es eine gute Nahversorgung gibt."