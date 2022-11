Früher wurde Wissen von Mutter zu Tochter weitergegeben: vom Brotbacken bis hin zum Marmeladeeinkochen. Alltäglich ist diese Überlieferung heute nicht mehr, oft bleibt deshalb gutes altes Wissen über die Selbstversorgung auf der Strecke. Gerade mit der Coronakrise und den aktuellen Teuerungen ist dieses wieder verstärkt in den Fokus gerückt.

So auch bei Eva Wintersberger (Bild), die vor rund einem Jahr die Ausbildung zur diplomierten Selbstversorgungspädagogin abgeschlossen hat. Seither macht sie Nudeln, Brot, Kosmetik, Putzmittel und vieles mehr selbst. "Mein Mann sagt immer: Gut, dass ich kein Selbstversorger bin, du hast immer so viel zu tun. Aber mir taugt das total", schwärmt die 58-Jährige aus Kirchberg-Thening. Die Ausbildung kann an der Vitalakademie in Linz absolviert werden, zurück geht die Idee auf Akademieleiterin Sonja Pimminger.

Bienen am Balkon halten, Gemüse auf der Terrasse anbauen sowie Wasch- und Putzmittel selbst herstellen sind genauso Teil der Ausbildung wie die Milchverarbeitung. "Joghurt und Käse selbst zu machen fand ich spannend", erinnert sich Wintersberger. Ihren Balkon hat sie kurzerhand zu einem Gemüsegarten umfunktioniert, sogar Erdäpfel pflanzt sie dort. "Ich freue mich jedes Mal, wenn ich etwas ernten kann."

Ihre neu erlernten Fähigkeiten kann Wintersberger auch in ihrem Beruf einsetzen, sie arbeitet als Naturvermittlerin in einem Museum. "An einem Familiennachmittag, an dem es um Pflanzen ging, haben wir eine Spitzwegerichsalbe gegen Mückenstiche hergestellt." In der Pension, die in wenigen Jahren, ansteht, will Wintersberger sich verstärkt auf die Selbstversorgung konzentrieren und ihr Wissen an Interessierte weitergeben. "Das Interesse ist da, das sehe ich im Nachbarn- und Bekanntenkreis."

Neuer Lehrgang beginnt

Die Ausbildung zur Selbstversorgung in der Vitalakademie wird übrigens vorwiegend von Frauen besucht: Gemeinsam mit Wintersberger absolvierten sie elf weitere Frauen und ein Mann. Spezielle Voraussetzungen gibt es keine. Wintersberger etwa ist in der Stadt aufgewachsen, andere wiederum haben einen landwirtschaftlichen Bezug. Der nächste Kurs startet am 3. November. (kos)

Einfach Ausprobieren