FPÖ nominiert Michael Raml als Bürgermeister-Kandidat

Im April hat der Linzer FPÖ-Stadtrat Michael Raml bereits bekanntgegeben, bei der nächsten Wahl als Bürgermeisterkandidat antreten zu wollen. Dass es so schnell geht, hätte er sich damals wohl nicht gedacht. Bekanntlich macht der Rücktritt von Bürgermeister Klaus Luger nach der LIVA-Affäre eine Neuwahl notwendig.

Nach einer einstimmigen Nominierung der FPÖ-Gemeinderatsfraktion am vergangenen Freitag hat gestern auch die FPÖ-Bezirksparteileitung Raml einstimmig zum Bürgermeister-Kandidat gekürt. Raml will "nicht alles verändern, aber vieles verbessern". Die Stadtpolitik müsse sich wieder auf ihre Kernaufgaben fokussieren. Und er nennt ein Vorbild. "Wels hat vorgemacht, welch weitreichenden Aufschwung frischer freiheitlicher Wind nach jahrzehntelanger Dominanz einer ehemaligen Großpartei in einer Stadt bewirkt", sagt Raml, der auf einen sachlich-konstruktiven Dialog über Parteigrenzen hinweg setzt.

Ideen für Linz

In den kommenden Wochen will Raml Stück für Stück seine Vorstellungen präsentieren. Diese Ideen für Linz sollen auch die eine oder andere Überraschung bringen. Die anderen Parteien fordert Raml auf, die Sacharbeit in Gemeinderat und Stadtregierung über den Wahlkampf nicht zu vernachlässigen.

