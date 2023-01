Design-Kette "Flying Tiger" auf der Landstraße sperrt zu

Im März 2018 hat die dänische Kette "Flying Tiger" an dem exklusiven Standort in der Linzer City eröffnet. Nach knapp fünf Jahren ist nun Schluss. "Der Mietvertrag ist ausgelaufen, sie hatten die Option zu verlängern, haben diese aber nicht gezogen", sagt Hauseigentümer Matthias Wied-Baumgartner. Über die Gründe kann nur spekuliert werden. Im Geschäftslokal, das bereits ausgeräumt wird, verwies man auf die Zentrale in Wien, die jedoch nicht erreichbar war. "Flying Tiger" hat rund 900 Filialen in 27 Ländern und sieht sich als "Schatzkiste". Von der Fahrradhupe über Partybedarf, Fitness-Hilfen, Heim-Accessoires bis zur Waage und Teekanne wird ein monatlich wechselndes Sortiment für Kunden geboten.

Mehr zum Thema Wirtschaftsraum OÖ Billig, bunt und heiß begehrt LINZ. Die Designkette Flying Tiger Copenhagen erobert Europa. Billig, bunt und heiß begehrt

Benetton folgt nach

Die gute Nachricht ist: Der Landstraße bleibt ein weiterer Leerstand erspart. Wie Wied-Baumgartner gegenüber den OÖN bestätigt, übernimmt der Mailänder Modekonzern Benetton den Standort. Mit dem Benetton-Shop in der Landstraße 48 hat das aber nichts zu tun, denn dabei handelt es sich um einen Franchisenehmer. Der neue Mieter im traditionsreichen Baumgartner-Haus ist Benetton direkt. Insgesamt stehen 534 m2 Verkaufsfläche auf drei Ebenen zur Verfügung. Wann Benetton eröffnen wird ist noch unklar, der Umbau dürfte aber einige Zeit in Anspruch nehmen.

Mehr zum Thema Linz "Flying Tiger" hüpft auf die Landstraße LINZ. Dänische Edel-Krimskrams-Kette startet im März im Baumgartner-Haus in Linz. "Flying Tiger" hüpft auf die Landstraße

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl