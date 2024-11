Florian Böhm lief am schnellsten durch das Pesenbachtal

Die 37. Auflage des beliebten wie anspruchsvollen Laufes durch das wildromantische Pesenbachtal lockte am Wochenende 281 Laufsportbegeisterte an. Nachdem am Vormittag schon 258 Kinder beim Kinderlauf in Lacken ihre läuferischen Fähigkeiten unter Beweis stellten, waren am Nachmittag dann die "Großen" gefragt.

Die elf Kilometer lange Strecke legte dann Florian Böhm (Union Rohrbach Berg) am schnellsten zurück. Böhm siegte in 40:01 Minuten vor Georg Enzenberger (Eliterunners) und Markus Schreiner (LAC BMD Amateure Steyr).

Kerstin Springer schnellste Dame

Die Damenwertung holte sich in überzeugender Manier die 24-jährige Kerstin Springer (Union Rohrbach Berg), die in 44:22 Minuten im Ziel war und dort fast fünf Minuten Vorsprung auf Daniela Lindorfer (Union Niederwaldkirchen) und Marlene Stummer (Limador Runion Altenberg) hatte.

Die Feldkirchner Gemeindemeister heißen Anna Peherstorfer (Union Feldkirchen) sowie Motorrad-Talent Leo Rammerstorfer (RORA Installationen). Die Feuerwehrwertung gewann die FF Altenberg.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper