Ferihumerstraße soll verkehrsberuhigt werden

Mit der Eröffnung der neuen Eisenbahnbrücke am Wochenende wird sich die Verkehrssituation auf der Urfahraner Seite wieder verändern. Besonders für die Bewohner in und um die Ferihumerstraße könnten die Auswirkungen spürbar werden, weshalb die Stadt Linz schon länger Pläne wälzt und nun – etwas spät – die betroffene Bevölkerung in die Entscheidungsfindung einbeziehen will.

Die Stoßrichtung der Politik ist klar und geht in die Richtung einer Verkehrsberuhigung der Ferihumerstraße. Die favorisierte Variante sieht vor, dass eine Durchfahrt nicht mehr möglich ist, Anrainer nur bis zur Kreuzung mit der Peuerbachstraße von der einen bzw. der anderen Seite zufahren können. Einen Wendebereich will man schaffen und somit verhindern, dass der Durchzugsverkehr die Ferihumerstraße benützt.

Der Zeitpunkt der Bürgerbefragung praktisch zur Brückeneröffnung und somit kurz vor der Gemeinderatswahl hat keine gute Optik. Das weiß auch Bürgermeister Klaus Luger (SP). Dass sich die Bürgerbefragung verzögert hat, lag an der Erkrankung von Vizebürgermeister Markus Hein (FP). Das bestätigte Hein auf OÖN-Anfrage auch. "Wir haben das bei einer Bürgerveranstaltung versprochen, und deshalb wollte ich die Befragung unbedingt machen."

Luger kam, wie er sagte, dem Wunsch von Hein nach, hätte persönlich aber eine Verordnung ohne Befragung erlassen. Für Lkw werde es ein Durchfahrtsverbot geben, Schule und Sportplatz sollen erreichbar bleiben.

Luger geht davon aus, dass die Bürger dem Vorschlag der Stadt zustimmen, für Hein gibt es auch noch die Möglichkeit, dass ein ganz anderer Vorschlag auftaucht. Nur in letzterem Fall sieht er ein zeitliches Problem, denn dann werde die Entscheidung der Bürgerbefragung nicht bis zur Wahl umgesetzt werden können.

Fix ist hingegen, dass die neue Eisenbahnbrücke am Samstag mit einem großen Fest samt Konzert mit Superfeucht, Spliff und anderen eröffnet wird. Beginn ist um 10 Uhr, der Eintritt ist frei. (rgr)