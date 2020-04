Ehefrau blutig geschlagen - 41-Jähriger festgenommen

Als die Polizei um 03.00 Uhr in der Wohnung in Linz eintraf, blutete die 34-Jährige aus der Nase und hatte Hämatome an beiden Oberarmen. Ihr Ehemann, von dem sie seit zwei Jahren getrennt lebe, habe an der Wohnungstür geläutet. Nach dem Öffnen der Tür habe ihr der 41-jährige Türke sofort mit der Faust ins Gesicht geschlagen und sei in die Wohnung gegangen. Die Frau flüchtete aus der Wohnung und verständigte die Polizei.

Polizisten durchsuchten die Wohnung und fanden den 41-Jährigen, der sich hinter einer Couch versteckt hatte. Die Erhebungen ergaben, dass gegen den Türken ein aufrechtes Aufenthaltsverbot besteht. Er wurde über Auftrag des BFA festgenommen und der Fremdenpolizei Wels übergeben. Er wird weiters an die Staatsanwaltschaft Linz angezeigt werden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.