Erste Parkplätze für die Linzer E-Scooter

"Diese Woche wurden bereits die ersten markiert", sagt der für Infrastruktur zuständige Vizebürgermeister Markus Hein (FP). E-Scooter, die an Radabstellanlagen abgestellt oder wahllos auf Geh- und Radwegen geparkt wurden, haben, wie berichtet, in der Vergangenheit immer wieder zu Beschwerden geführt. Die neuen Parkflächen richten sich allerdings vorrangig an die Verleihfirmen. "Diese sollen bei der Auslieferung ihre Geräte dort abstellen. Die E-Scooter-Nutzer können wir nicht dazu zwingen, die Parkflächen zu nutzen", sagt Hein, der das Testprojekt genau beobachten will. Die ersten Tage hätten aber bereits gezeigt, dass auch die Nutzer das Angebot gut annehmen würden. Für kommende Woche kündigt Hein zudem die Präsentation des E-Scooter-Verhaltenskodex an.

