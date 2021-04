Ein Theologe wird Direktor am Aloisianum

Groß war die Überraschung, als im Jänner bekannt wurde, dass Direktor Klaus Bachler das Aloisianum mit Ende des Schuljahres aus persönlichen Gründen verlassen wird. Nun hat der Vorstand des Trägervereins beschlossen, wer Bachlers Nachfolger wird. Es ist der aus Puchenau stammende 41jährige Theologe Michael Haderer. Dieser kennt die Schule gut, immerhin hat er dort zwölf Jahre lang als Religionslehrer unterrichtet. Vor gut zwei Jahren wechselte Haderer an das Schulamt der Diözese Linz, wo er als Privatschulreferent „für die gemeinsamen Themen der 45 Privatschulen zuständig ist“, wie der Vater einer Tochter im OÖN-Gespräch sagt. Mit September kehrt er auf den Freinberg zurück.

„Es könnte einem nichts Besseres passieren, als als Direktor am Aloisianum arbeiten zu dürfen“, sagt Haderer. Und das liege nicht nur am renovierten Gebäude, sondern „vor allem am Team aus hoch engagieren Kollegen, mit denen ich dort arbeiten darf.“

Auch Haderers Gattin Silvia ist Pädagogin, sie unterrichtet am Stiftsgymnasium Wilhering die Fächer Mathematik und Religion. Haderers Vater Wolfgang ist in Puchenau gut bekannt, er war dort lange Jahre als Bürgermeister (VP) tätig.