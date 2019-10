Donaulauf Ottensheim: "Ein Erlebnis für die ganze Familie"

Über den historischen Markt, vorbei an den Streuobstwiesen und retour entlang der Ruder-WM-Strecke an der Donau: Die Route des Oberbank Donaulaufs in Ottensheim garantiert den Teilnehmern viel Abwechslung. "Diese wunderschöne Laufstrecke zeichnet uns auch aus", sagt Bernhard Steiner, Leiter des Organisationsteams.

Besonders mache den Lauf auch eines: "Er ist ein Erlebnis für die ganze Familie." So werden bei der Laufveranstaltung, die vom TSV Ottensheim organisiert wird, Bewerbe für alle Altersklassen geboten.

Die Vorbereitungen für die 12. Auflage des Sportspektakels laufen bereits auf Hochtouren. "Die Planungen sind schon abgeschlossen, jetzt geht es los mit der Umsetzung", sagt Steiner.

Rund 100 Ehrenamtliche werden am Samstag entlang der Rennstrecke im Einsatz sein, 600 Sportler haben sich bereits angemeldet. Wer noch mitlaufen will, kann sich am Freitag (12.30 bis 18.30) und am Samstag (8.30 bis 12.45, für die Kinderbewerbe bis 10.30) bei der Nachnominierung noch einen Startplatz sichern.

Für den Donaulauf haben sich auch schon prominente Teilnehmer angesagt: Neben dem WM-Team der Feuerwehr Bad Mühllacken wird auch Simone Wögerbauer, die schnellste Polizistin der Welt, in Ottensheim an den Start gehen. "Das ehrt uns, wenn wir so besondere Gäste begrüßen können", sagt Steiner.

Die Vorfreude ist jedenfalls schon groß: "Das Schönste ist, wenn man dann am Abend bei der Siegerehrung in zufriedene und glückliche Gesichter schauen kann."

