Die orangen Tage in Linz sind gezählt

Heftige Anrainerproteste und ein OÖN-Bericht brachten Bewegung in die Sache. Die Asfinag deutete an, die umstrittenen orangen Plexiglasscheiben in der neuen Lärmschutzwand auf der A7 im Bereich der Linzer Voest-Brücke durch farblos transparente Scheiben zu ersetzen.

Wie berichtet, tauchen die bunten Gläser Häuser und Gärten von Linzer Autobahnanrainern nachmittags in gleißend oranges Licht – zum Ärger der Betroffenen, die versucht hatten, das Farbspektakel zu verhindern. Aus der Stadtpolitik kommt mittlerweile ebenfalls Kritik. (Auch wenn die Autobahn gar nicht Sache des Rathauses ist.) Helge Langer, Klubobmann der Linzer Grünen, bezeichnet die orange Einfärbung der Häuser als "Schildbürgerstreich".

Bei der Asfinag ist man sich des Problems mittlerweile aber bewusst. Die orangen Plexiglasscheiben seien Teil eines Architekturkonzepts gewesen, sagt Martin Pöcheim, Baumanagement-Regionalleiter der Asfinag. Es habe auch praktische Gründe für die Farboffensive gegeben. Die orangen Scheiben seien weniger schmutzempfindlich und würden das Licht nicht so stark reflektieren, sagt Pöcheim. "Aber wir haben zu wenig darauf geachtet, welche Folgen das Farbglas in den Gärten der Anrainer zeitigt", räumt der Manager ein.

Deshalb werde unter Hochdruck an einer Lösung des Problems gearbeitet. Bereits nächste Woche soll ein Konzept auf dem Tisch liegen, und laut Pöcheim ist es durchaus denkbar, dass zumindest jene orangen Glasscheiben entfernt werden, die Wohnhäuser einfärben. Allerdings erst nach Fertigstellung der Voest-Brücke, um die Bauarbeiten nicht zu verzögern. Was bedeutet, dass der kommende Sommer für einige Linzer noch sehr orange wird.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at