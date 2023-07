Die O-Busse fahren deutlich früher als die Stadtbahn

Von "wichtigen Weichenstellungen" war die Rede, von einem Signal an die Linzer Bevölkerung, dass "wir den öffentlichen Verkehr ernst nehmen", wie es Bürgermeister Klaus Luger (SP) formulierte.

Was ist passiert? Am vergangenen Freitag hat der ÖPNV-Beirat jene notwendigen Beschlüsse gefasst, die grünes Licht für die O-Buslinien 47 und 48, die auf der ursprünglich angedachten zweiten Straßenbahnachse fahren werden, und die Stadtteilbuslinien auf den Pöstlingberg (108) und in die Lunzer Straße (150) nun rasch möglich machen sollen. Rund 60 bis 70 Millionen Euro werden dafür investiert werden müssen, sagte Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (VP). Das Land wie auch der Bund sollen dazu ihren Beitrag leisten, die Verhandlungen über die Finanzierung laufen. Das betrifft nicht nur die O-Busse, sondern auch die Regional-Stadtbahn.

Das Ziel ist klar: Ende 2025/Anfang 2026 sollen die beiden neuen O-Buslinien in Betrieb sein, das sollte sich laut Hajart auch ausgehen. Die Beschlüsse jetzt seien nämlich auch deshalb so entscheidend gewesen, weil die Lieferdauer für die notwendigen 16 neuen Fahrzeuge ohnedies länger sei. Außerdem brauche der boomende Osten der Stadt (Stichwort Stadtentwicklung und Wirtschaftsstandort Hafenviertel) ein funktionierendes öffentliches Verkehrsnetz, ist sich auch Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) sicher.

"Pläne rasch auf die Straßen"

Viel zu lange müssten die Menschen bereits auf ein "adäquates öffentliches Verkehrs-Angebot zwischen Urfahr, der Digitalen Meile bzw. dem Linzer Süden" warten, sagt Helge Langer, Klubobmann der Grünen Linz. Umso wichtiger sei es nun, dass die O-Buspläne so schnell wie möglich auf die Straßen kommen würden. So könne man die Zeit, bis die Stadtbahn durch Linz fährt, bestmöglich nutzen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber