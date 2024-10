Die Nibelungenbrücke bekommt eine neue Geh- und Radwegrampe

Wer zu Fuß oder mit dem Rad von der Nibelungenbrücke auf die Untere Donaulände will, muss entweder den umständlichen Weg über das Brückenkopfgebäude Ost nehmen oder den schmalen und in die Jahre gekommenen Weg am Ende der Brücke samt Zebrastreifen nehmen. Bei mehreren Verkehrsteilnehmern wird der Platz schnell eng.

Mehr zum Thema: Nibelungenbrücken-Radweg wird auf April verschoben

Um die Situation zu verbessern, will die Stadt eine 3,76 Meter breite Rampe direkt von der Brücke zum Rad- und Gehweg auf der Unteren Donaulände bauen. Das schlanke Bauwerk wird von V-förmigen Stützen getragen, das Geländer ist dezent und der Handlauf mit LED-Beleuchtung ausgestattet – so der Entwurf. Von dem Projekt profitieren auch Autofahrer, denn der Zebrastreifen an der Unteren Donaulände wird aufgelassen, sagt Vizebürgermeister Martin Hajart (VP). Er sieht in dem Projekt den nächsten Schritt nach dem autofreien Hauptplatz, der, wie berichtet, ab 28. Oktober Realität sein wird. "In beiden Fällen geht es um mehr Fußgeherfreundlichkeit", sagt Hajart.

Bund und Land zahlen mit

Am 22. Oktober beschäftigt sich der Ausschuss und am 7. November der Gemeinderat damit.

Um die Fußgeher geht es auch auf der gegenüberliegenden Seite der Donau. Dort soll die Rampe beim Ars Electronica Center (AEC) von 2,5 auf rund 3,5 Meter verbreitert und damit sicherer werden. Kostenpunkt: 700.000 Euro brutto. Die neue Rampe auf Linzer Seite schlägt mit drei Millionen Euro brutto zu Buche, von denen Stadt und Land je ein Drittel übernehmen. Für das verbleibende Drittel soll der Bund über die Klimaaktiv-Förderung aufkommen.

Die Rampe wird von der Brücke auf die Donaulände führen.

"Die Errichtung der Rampe Lentos und die Verbreiterung der Rampe beim AEC schaffen unabhängig von der Radweglösung auf der Nibelungenbrücke deutliche Verbesserungen für den Fußgänger- und Radverkehr. Aus diesem Grund wurde dem Projekt zugestimmt und eine finanzielle Beteiligung des Landes in Aussicht gestellt", sagt Günther Steinkellner (FP), Landesrat für Infrastruktur, auf OÖN-Anfrage.

Aus dem Archiv: Vorplanung für Rad-Rampen auf Nibelungenbrücke beschlossen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Günther Steinkellner Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.