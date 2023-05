Linz: Der südliche Hauptplatz wird zum Hotspot für Uhren und Schmuck

"Wir platzen aus allen Nähten und müssen jetzt ein Statement setzen", sagt Michael Mayrhofer im OÖN-Gespräch. Mit Statement meint der Juwelier eine Expansion über die Straße. Wo bis vor Kurzem noch Schuhe und Outdoorbedarf der Marke Timberland verkauft wurden, soll im Herbst der laut Mayrhofer "erste echte Linzer Uhrensalon" eröffnen. Auf den 130 Quadratmeter ist eine Uhrenwelt mit verschiedenen Marken geplant – welche, will er noch nicht verraten.

Luxusmarken mit eigenen Möbeln

Dem Kunden soll die gesamte Erlebniswelt der Luxusmarken mitverkauft werden – mit richtungsweisender Architektur und eigenen Möbeln für die jeweiligen Marken. "Die Luxusuhrenmarken sollen sich so präsentieren können, wie sie es auf den großen Bühnen gewohnt sind", sagt Mayrhofer. Im klassischen Einzelhandel gehe das nicht. Den wird es aber weiter geben, denn das Stammgeschäft an der Ecke Hauptplatz und Klosterstraße bleibt unverändert. Derzeit wird noch geplant, bald soll der Umbau starten. Für Mayrhofer, der schon länger auf der Suche war, ist das Lokal am Hauptplatz 23 ein echter Glückstreffer. Detail am Rande: Obwohl durch die Klosterstraße getrennt, ist die neue Adresse seines Unternehmens dank der historischen Hausnummern Hauptplatz 22 – 23.

Feichtinger eröffnet am 23. Mai

Der neue Uhrensalon ist aber nicht die einzige Neuerung in der Ecke. Schon am 23. Mai eröffnet nach fast einjährigen Umbauarbeiten die Feichtinger Schmuckmanufaktur auf drei Ebenen an der Ecke Hauptplatz und Schmidtorstraße. "Wir haben das ganze Gebäude auf eigene Faust renoviert", heißt es aus dem Unternehmen. Es wird unter anderem eine Panorama-Treppe, einen riesigen Luster, eine Videowall und eine Kinderspielecke geben. Für die Werkstätte im ersten Stock sucht man noch einen Goldschmied.

Am 23. Mai eröffnet hier die Schmuckmanufaktur Feichtinger. Bild: OÖN/Diabl

Juwelier auf drei Etagen

Der Flagship Store wird laut eigenen Angaben der größte Juwelier Österreichs sein. Eine Eröffnungsfeier samt Galaabend ist für Ende Juni geplant. Was in die ehemaligen Räume der "Herzensbrecher" auf der Ostseite des Hauptplatzes kommt, ist noch unklar. Die Gerüchte reichen von Mode bis zu – ja, genau – einem Juwelier.

