Der Funk-Mast in Enns bleibt: Gericht gab ÖBB recht

ENNS. Dass die Bundesbahnen den Funk-Masten an der Ennser Bahnstrecke in Betrieb nehmen, verärgert die Bürgerinitiative.

Um eine Entscheidung reicher ist der seit rund zwei Jahren schwelende Streit um einen etwa 30 Meter hohen Funkmasten der ÖBB an der Ennser Bahnstrecke. Das Bundesverwaltungsgericht hat die diesbezügliche Beschwerde der Stadtgemeinde Enns zurückgewiesen. Damit wird bestätigt, dass der Mast eine Eisenbahnanlage darstellt und von den ÖBB ordnungsgemäß errichtet wurde. Deshalb wollen die Bundesbahnen den Masten nun in Betrieb nehmen und hoffen darauf, dass Gemeinde und Anrainer die Rechtmäßigkeit nicht weiter in Frage stellen, so ÖBB-Sprecher Karl Leitner.

Weitere Schritte geplant

Doch genau das tut die Bürgerinitiative, die heute um sieben Uhr früh an der Bahnstrecke demonstriert hat. Deren Sprecher Hans Schillinger sieht eine „Fehlentscheidung“: „Der Mast mitten im Siedlungsgebiet ist eine Frechheit, man kann doch nicht einfach über die Bevölkerung drüberfahren.“

Die Ennser Bürgerinitiative hat sich mit der Bürgerinitiative Haag, wo ebenfalls ein solcher Masten errichtet werden soll, zusammengeschlossen. „Als nächstes wenden wir uns an die Volksanwaltschaft“, sagt Schillinger, der sich erwartet, dass die ÖBB an den Verhandlungstisch zurückkehren. Weitere Protestaktionen schließt er nicht aus: „Wir warten aber jetzt einmal auf den Bescheid.“ Für den Ennser Bürgermeister Franz Karlinger (SP) ist das Thema mit dem Bescheid erledigt: „Das heißt nicht, dass ich diese Einchätzung teile, aber ich muss sie zur Kenntnis nehmen.“ Der Rechtsweg sei in diesem Fall ausgeschöpft.

Dass die ÖBB einen Waldstreifen nahe dem Masten für eine Lärmschutzwand gerodet haben, heizt den Ärger weiter an. „Ich habe diese aus meiner Sicht widerrechtliche Rodung beim Land OÖ angezeigt“, sagt Schillinger. (jp)



