Covid-19: Lokalbesucher in Linz und Pasching postiv getestet

Im Lokal Poseidon in Pasching war am 26. Juni (Freitag) von 15 bis 18 Uhr und am 28. Juni (Sonntag) von 12 bis 15 Uhr, eine Person, die auf Covid-19 positiv getestet wurde,

Im Lokal Millennium in Linz befand sich am 27. Juni (Samstag) zwischen 20 und 1 Uhr eine auf Covid-19 positiv getestete Person.

Die Bezirkshauptmannschaft Linz-Land und das Magistrat Linz raten Besuchern der genannten Lokale, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten.

Im Falle auftretender Symptome wie Kurzatmigkeit, Halsschmerzen, Katarrh der oberen Atemwege, Fieber, trockenem Husten oder plötzlichem Verlust des Geschmacks-/Geruchssinnes sollte umgehend die Gesundheits-Hotline unter der Telefonnummer 1450 kontaktiert werden.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.