Bub steckte in Pasching in Baum fest: Von Feuerwehr gerettet

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurden vier Feuerwehren am Dienstagnachmittag gerufen: Ein Kind steckte in etwa zwei bis drei Metern Höhe im Geäst eines Baumes fest. Der sechsjährige Bub war beim Klettern abgerutscht. Sein Bein verklemmte sich dabei so unglücklich in einer Astgabel, dass er weder vor noch zurück konnte.

Spaziergänger und Freunde des Buben schlugen Alarm. Zusätzlich zur Freiwilligen Feuerwehr Pasching wurden auch die Stützpunkte für Höhenrettung FF Axberg und FF Alkoven, sowie die FF Leonding mit der Drehleiter zum Einsatzort beordert, um den Buben aus seiner misslichen Lage zu befreien.

"Das war nochmal Glück im Unglück"

"Mit einer Leiter sicherten wir den kleinen Mann, dessen Fuß bereits leichte Verletzungen aufwies. Durch Muskelkraft konnten wir den Buben dann schließlich rasch befreien und der Rettung übergeben – das war nochmal Glück im Unglück", sagt Dominik Wögerbauer, Einsatzleiter der FF Pasching über den Einsatz, der nach gut einer Stunde beendet war.

Der kleine Patient dürfte den Vorfall mit leichten Verletzungen überstanden haben. Bild: FF Axberg

Der Bub wurde von Sanitätern des Roten Kreuz betreut. Augenscheinlich dürfte der kleine Patient den Vorfall mit leichten Verletzungen überstanden haben.

