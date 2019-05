Bringen die beiden Bypässe für die A7-Brücke den Verkehrsinfarkt in Linz?

Zwei Bypässe sollen helfen, die Linzer Voestbrücke (A7) zu entlasten. Rund 100.000 Fahrzeuge queren die Donau täglich über die Autobahnbrücke. Oberösterreichs Pendler wissen aus leidvoller Stau-Erfahrung: Die Brücke hat ihre Belastungsgrenze schon lange erreicht.

Mit den beiden Bypass-Brücken, die bis 2022 auf beiden Seiten der bestehenden Brücke errichtet werden, soll alles besser werden. Vier zusätzliche Fahrstreifen werden dann über die Donau führen.

Der Verkehr wird entflochten: Wer in Linz auf- oder abfahren möchte, benutzt die Bypässe. Der Durchzugsverkehr bleibt auf der Hauptbrücke. Der Plan klingt solide, hat aber offenbar eine Schwachstelle.

Neues Nadelöhr: Hafenstraße

Mehrere aufmerksame Leser machten die OÖNachrichten auf ein neues Verkehrsnadelöhr aufmerksam, das durch die Bypässe zu entstehen droht: die Linzer Hafenstraße.

Die Befürchtungen sind einfach zu erklären: Direkt nach den Autobahnabfahrten des Bypasses in Richtung Linz verengt sich die Hafenstraße in beiden Fahrtrichtungen von zwei auf eine Fahrspur. Ein Rückstau scheint programmiert. Dieser Stau könnte sogar bis auf die Autobahn zurückreichen. Ein anhaltender Rückstau bis auf die A7 würde aber das hochgelobte Millionenprojekt zumindest zum Teil ad absurdum führen. 13.000 Fahrzeuge werden laut Schätzungen der Asfinag täglich die Abfahrt Hafenstraße nutzen. Bis zum Jahr 2035 wird sich diese Zahl laut Prognosen auf etwa 17.500 Fahrzeuge pro Tag erhöhen.

Den Planern sind die Probleme in der Hafenstraße bekannt: "Auch die Auf- und Abfahrten im Bereich der Hafenstraße könnten noch einen wichtigen zusätzlichen Beitrag leisten. Ein zusätzlicher Fahrstreifen würde die Situation deutlich verbessern", formuliert ein Asfinag-Vertreter betont diplomatisch.

Die Autobahngesellschaft ist auf die Stadt Linz angewiesen, die für die Hafenstraße zuständig ist. Man habe bereits im Jahr 2011 auf die Notwendigkeit von Adaptierungen in diesem Bereich hingewiesen, heißt es von der Asfinag.

Bereits Maßnahmen getroffen

Dass dieses Problem in der Hafenstraße nicht einfach zu lösen ist, zeigt ein Blick auf den Stadtplan. Es fehlt schlichtweg der Platz, um die Hafenstraße zu verbreitern. Das weiß auch Verkehrsstadtrat Markus Hein (FP). Er betont, dass die Stadt bereits einige Maßnahmen getroffen habe, um die Verkehrssituation in der Hafenstraße zu verbessern. Eine Bushaltestelle sei verlegt und ein Fahrradübergang aufgelassen worden, um den Verkehrsfluss zu verbessern.

Im Gespräch mit den OÖNachrichten kündigt Hein nun weitreichendere Maßnahmen an: "Die einzig sinnvolle Möglichkeit wäre, den ruhenden Verkehr – also die parkenden Autos – zu verbannen und beidseitig die Parkstreifen in eine zusätzliche Fahrspur umzuwandeln. Der Auftrag für entsprechende Untersuchungen wurde bereits an die Fachabteilung erteilt." Zusätzlich werde geprüft, ob diese zusätzlichen Fahrspuren auch als Bus- und Lkw-Spur geeignet wären.

Einige Dutzend Parkplätze würden durch diese Maßnahme verloren gehen. Hein kündigt an, als Ausgleich "die Bewohnerparkzonen in den Nebenstraßen" auszuweiten. Dort ansässigen Unternehmen rät er, in der geplanten Tiefgarage im Linzer Hafen "Stellplätze anzumieten".

Artikel von Philipp Hirsch Redakteur Land und Leute p.hirsch@nachrichten.at