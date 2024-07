Brand auf Feld in Piberbach: Nachbar verhinderte Schlimmeres

Der Alarm ging gegen 16:30 Uhr bei der Feuerwehr in Piberbach ein: Auf einem Feld unweit eines Vierkanters war Feuer ausgebrochen. Ein technischer Defekt an einer landwirtschaftlichen Maschine dürfte den Brand verursacht haben. Bei Trockenheit und Hitze breiteten sich die Flammen rasch aus. Alarmstufe Zwei wurde ausgerufen, sieben Feuerwehren aus der Umgebung rückten an.

Dass sie die Flammen rasch unter Kontrolle bringen konnten, haben sie auch einem aufmerksamen Nachbarn zu verdanken. Als der Landwirt das Feuer bemerkte, handelte er schnell und richtig: Er rückte sofort mit einer Egge an und konnte die Fläche, auf der sich das Feuer ausbreitete, damit eingrenzen. Nach gut zwei Stunden war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

