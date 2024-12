BMW brannte auf Parkplatz von Einkaufszentrum in Kleinmünchen aus

Brenzliche Szenen haben sich am Dienstagabend auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums im Linzer Stadtteil Kleinmünchen abgespielt: Ein geparkter BMW geriet aus ungeklärter Ursache in Vollbrand. Auf Bildern war zu sehen, wie die Flammen meterhoch in die Höhe schlugen. Die Berufsfeuerwehr Linz war rasch zur Stelle und löschte das Feuer, bevor es auf weitere Fahrzeuge übergriff. Verletzt wurde niemand, der BMW aber brannte vollständig aus. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Dieser Instagram-Reel ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper