Bei "digiprint" geht es um mehr als nur um die Gestaltung von Werbeartikeln

Es herrscht eine entspannte Stimmung, die aber nicht einmal ansatzweise den Eindruck vermittelt, als würde hier nicht zielgerichtet gearbeitet. Aber man spürt, dass hier etwas anders ist.

Hier, das ist an der Adresse Alter Feldweg 2 in Linz-Urfahr, direkt an der Freistädterstraße in der Nähe von Gründberg gelegen. Zuletzt eine Apotheke, ist dies seit Anfang des Jahres die neue Heimat von "digiprint".

Auf den ersten Blick ein Unternehmen, das "Werbeartikel und mehr ..." – so der Slogan – individuell gestaltet und bedruckt. Auf den zweiten Blick ist der Betrieb erkennbar, der den sozialen Aspekt mindestens so wichtig nimmt wie das Produzieren.

Schnell gewachsen

Das Projekt der Miteinander GmbH, das Menschen mit Beeinträchtigungen dabei unterstützt, einen Weg in die Arbeitswelt zu finden, hat sich rasant schnell entwickelt. Das hat selbst die Chefs Christian Lindorfer und Michael Sunzenauer überrascht.

Es ist erst knapp eineinhalb Jahre her, dass ein UV-Drucker das Angebot von Miteinander am Standort in der Johann-Wilhelm-Klein-Straße erweitert hat. In der Werkstätte Daten-Highway wurde damit zum Angebot des Digitalisierens alter Filme, Videos, Schallplatten, Tonbänder, Dias und Fotos sowie des Gestaltens von Flyern, Foldern, Einladungen, Grußkarten und dergleichen ein neues Betätigungsfeld eröffnet: die Produktion von Werbeartikeln.

"Bei uns arbeiten Menschen mit und ohne Beeinträchtigungen gemeinsam auf Augenhöhe", sagt Lindorfer. Er ist sich sicher, dass Menschen mit Beeinträchtigungen mehr leisten können und wollen, als vielfach angenommen wird. Um dies unter Beweis zu stellen, muss man ihnen aber die Chance dazu geben.

"Es geht uns um sinnstiftende und verantwortungsvolle Tätigkeiten in der integrativen Beschäftigung", sagt Sunzenauer. So ist aus "digiprint" ein wirtschaftlich geführtes, gemeinnütziges Unternehmen geworden. "Ziel ist es, den Menschen mit Beeinträchtigungen die Möglichkeit zu geben, eine Anstellung zu bekommen."

So wird in Urfahr fleißig gearbeitet. Wobei die individuelle Note gepflegt wird, dem Ideenreichtum keine Grenzen gesetzt sind und auch Stückzahlen nicht der entscheidende Faktor sind. Denn auch Einzelanfertigungen sind bei "digiprint" möglich.

