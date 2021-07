Auffahrunfall zwischen drei Pkws auf der A1

Der Unfall ereignete sich gegen 22 Uhr im dreispurigen Bereich der A1 Richtung Salzburg. Beteiligt waren die Pkws eines 26-Jährigen Niederösterreicher, eines 42-jährigen Rumänen und eines 20-jährigen Rumänen, welche alle auf der zweiten Fahrspur fuhren. Der Pkw des 20-Jährigen drehte sich nach rechts ein und kam quer auf dem dritten Fahrstreifen zum Stillstand. Der Pkw des 42-Jährigen kam am zweiten Fahrstreifen zum Stillstand und das Auto des 26-Jährigen hielt auf dem Pannenstreifen, berichtete die Polizei am Samstag. Die Ehefrau des 42-Jährigen wurde in das Kepler Universitätsklinikum Linz eingeliefert, so die Polizei weiter. Die Unfallursache ist noch unklar.