Anna und Lukas sind beliebteste Vornamen in Linz

50 Mal fiel die Wahl im vergangenen Jahr auf Anna, wenn es darum ging ein neugeborenes Kind beim Namen zu nennen. Sophie (33) und Maria (23) lagen in der Rangliste der Mädchennamen dahinter.

Enger war das Rennen um die beliebtesten Vornamen in Linz bei den Buben. Lukas (25) vor Elias (18) und David (17) lautet da das Ergebnis.

Was sich an der aktuellen Statistik der Namenswahl für Neugeborene in Linz generell zeigt. Die Zeit der Kevins und Jasmins scheint vorbei zu sein, die Linzer mögen‘s verstärkt wieder traditionell. Auch wenn mit Mateo und Noah durchaus exotischere Namen in den Top Ten der Bubennamen zu finden sind, überwiegen „klassische“ Vornamen.

Hinter den drei beliebtesten Vornamen bei den Mädchen (Anna, Sophie, Maria) liegen Emilia, Elena, Sarah, Katharina, Lea, Mia, Emma und Lena.

Bei den Buben reihen sich die drei Erstplatzierten (Lukas, Elias, David) Alexander, Mateo, Jakob, Jonas, Paul, Noah, Philipp und Tobias.

Die meisten Linzer heißen Maria und Johann

Übrigens: Schaut man sich die Namen aller Linzerinnen und Linzer an, dann ist Maria (3111) unangefochten der häufigste Vorname, gefolgt von Anna (2493) und Christine (2087). Bei den Männern sind die Vornamen Johann (2060), Michael (1952) und Christian (1822) am häufigsten.

Auf linz.at/zahlen kann man sich auch anschauen, in welcher Altersgruppe welche Vornamen am öftesten gewählt wurden.